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الصحة: لازيادة بأدوية الأمراض المزمنة..و12يناير استلام قوائم الأسعار

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الصحة: لازيادة بأدوية الأمراض المزمنة..و12يناير استلام قوائم الأسعار الصحة: لازيادة بأدوية الأمراض المزمنة..و12يناير استلام قوائم الأسعار

>كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، إن هناك 474 شركة قدموا قوائم للأدوية لتطبيق الزيادة عليهم، مشيرا إلى أن القوائم تم إعدادها طبقا للنسب المحددة مسبقا وهي 15% من الأدوية المحلية و 20 % من المستوردة.

وقال  وزير الصحة فى بيان صحفى ،   أن زيادة الاسعار لن تشمل أدوية الأمراض المزمنة و التى ليس لها بديل او مثيل ، لا فتا إلى أن أعمال اللجنة سوف تنتهي فى موعدها المحدد 12 يناير الحالى، على ان يتم استلام القوائم الجديدة للأسعار فى نفس يوم انتهاء أعمال اللجنة للبدء فى التطبيق .

ومن جانبه اشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بأن هذة الزيادة ستطبق على الأدوية التى سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور القرار ، مشيرا إلى أن جميع الأدوية المنتجة قبل صدور القرار لن يطبق عليها زيادة الأسعار.

وحذر متحدث الصحة المواطنين  ،  من شراء اى منتج دوائى يتم التلاعب فى تاريخ انتاجه سواء بالقشط او تعديل التاريخ ، وناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن للوزارة 25354150 .

يذكر أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة التقى أمس الخميس بأعضاء لجنة التسعير بمقر الإدارة المركزية لشئون الصيدلية والمنوط بها مراجعة قوائم الأدوية التى تقدمت بها الشركات لتطبيق زيادة الأسعار عليها.

 

 


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