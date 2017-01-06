صحة دمياط: إنتهاء دورة السلامة والصحة المهنية بحضور 60 متدربا

دمياط - معتز الشربينى

أعلن الدكتور جمال عبد الناصر وكيل وزارة الصحة بدمياط، فى بيان صحفي صادر صباح اليوم عن انتهاء الدورة التدريبية للسلامة والصحة المهنية، التي نظمتها مديرية الصحة بدمياط بحضور الدكتورة نادية يسري مسئولة إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة والدكتور مجدي رضوان مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة بدمياط والتي استمرت لمدة يومين.

وأضاف عبد الناصر ،إنه تم خلال الدورة تدريب 30 طبيبا و30 من أعضاء هيئة التمريض والإداريين العاملين بمستشفيات دمياط، وبعض مستشفيات الدقهلية، وتضمن التدريب لإجراءات ونظم السلامة والصحة المهنية الواجب اتباعها داخل المستشفيات والوحدات الصحية.