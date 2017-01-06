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ضبط طالبة وشقيقتها لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة محاسب بمنيا القمح

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ضبط طالبة وشقيقتها لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة محاسب بمنيا القمح ضبط طالبة وشقيقتها لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة محاسب بمنيا القمح

>الشرقية - فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث أبوكبير، من ضبط طالبة وشقيقتها لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من شقة محاسب من أفراد عائلتهما، وتولت نيابة منيا القمح التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا من "سالم ف س" 38 سنة محاسب، مقيم بندر منيا القمح، عن اكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية، ومبلغ مالى من مسكنه الكائن بندر منيا القمح دائرة المركز.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث المركز إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "م أ م" 18 سنة طالبة، وشقيقتها "م" 19 سنة طالبة، مقيمتان بأبوكبير، وتم ضبطهما وبحوزتهما المشغولات الذهبية ومبلغ مالى قدره 12.900 جنيه.

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، لمرورهما بضائقة مالية، وأضافتا بأنهما قاما بمغافلة المحاسب وأخذ مفتاح المسكن أثناء تواجد المبلغ بمنزلهما، نظراً لأنه زوج ابنة شقيقة والدتهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1 جنح مركز منيا القمح لسنة 2017.

 


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