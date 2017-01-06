كيري يؤكد دعم الولايات المتحدة لمحادثات السلام السورية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأي جهد يرمي لحل سلمي للأزمة السورية رغم عدم مشاركة بلاده في محادثات أستانا.

واكد كيري إن بلاده تشجع محادثات السلام السورية التي ستعقد في أستانا عاصمة كازاخستان خلال الشهر الحالي”، معربا عن أمله في أن تحقق خطوة في اتجاه السلام.

واضاف كيري، أن تنظيم داعش الإرهابي يشن حربا على الحضارة الإنسانية، مشيرا إلى أن التنظيم يحاول تغيير خارطة الشرق الأوسط بالكامل.

وأعلن كيري، أن داعش سيهزم في الشرق الأوسط خلال السنة المقبلة ، مؤكدا أن التنظيم سيحاول تأسيس معاقل جديدة وشن هجمات كثيرة، لافتا إلى أن الخطة في قتال تنظيم داعش قد أثبتت نجاحها.