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التحالف يدمر منصة صواريخ للحوثيين باليمن

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التحالف يدمر منصة صواريخ للحوثيين باليمن التحالف يدمر منصة صواريخ للحوثيين باليمن

الحوثيين – أرشيفية

أفاد مصدر عسكري يمني، بتدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية وآليات عسكرية في منطقة كهبوب شرق باب المندب، وذلك بواسطة 20 غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على عدة مناطق باليمن خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضح أن أكثر من 20 غارة شنتها مقاتلات التحالف العربي، تركزت على مواقع تحت سيطرة الميليشيات وتعزيزات تابعة لهم في كل من صعدة ولحج بالإضافة إلى تعز”، مضيفا أن الغارات استهدفت أيضا مواقع في مديرية ذباب التابعة لمحافظة تعز ومعسكر العمري.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن قوات الجيش والمقاومة نجحت في دحر الميليشيات الانقلابية من عدد من المواقع الاستراتيجية والمرتفعات في مديرية مقبنة غربي المحافظة.

وأوضح أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من مقاتلي الميليشيات بين قتيل وجريح، في المقابل تواصل الميليشيات قصف أحياء المدينة وقنص المدنيين في عدد من المناطق، ما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة أخرى برصاص قناص من الميليشيات أثناء عودتهما من المدرسة في شارع الثلاثين غربي تعز.

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