الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، طقسًا شتويًا مائلًا للبرودة شمالًا حتى الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد والقاهرة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تبلغ درجة الحرارة العظمى في القاهرة 18، والصغرى 9، الإسكندرية 17، والصغرى 7، مطروح 16، وبورسعيد 18.

وتقل الرؤية بسبب الشوائب العالقة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، فيما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويتوقع الخبراء – بالنسبة لحالة البحر المتوسط – أن يكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وفيما يخص حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون الطقس خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية .

أ ش أ