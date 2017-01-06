اليوم.. البابا تواضروس الثاني يرأس قداس عيد الميلاد بـ«الكاتدرائية»

يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة الكبرى بالكاتدرائية.

وتنقل الإذاعة والتليفزيون المصري قداس عيد الميلاد المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويبدأ البابا تواضروس صلوات القداس في التاسعة مساءً، حيث يخرج من المقر الباباوي مصحوبًا بزفة الشمامسة وخلفه أساقفة الكنيسة والكهنة، على أن يتلقي كل أسقف تهاني المسئولين في مقر إيبراشيته، ويرأس قداس عيد الميلاد هناك.

ومن المقرر ان تنظم الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية بالكويت قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمرقس بمنطقة حولي.