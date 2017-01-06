أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

اليوم.. البابا تواضروس الثاني يرأس قداس عيد الميلاد بـ«الكاتدرائية»

Google+ Print
اليوم.. البابا تواضروس الثاني يرأس قداس عيد الميلاد بـ«الكاتدرائية» اليوم.. البابا تواضروس الثاني يرأس قداس عيد الميلاد بـ«الكاتدرائية»

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية – أرشيفية

يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة الكبرى بالكاتدرائية.

وتنقل الإذاعة والتليفزيون المصري قداس عيد الميلاد المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويبدأ البابا تواضروس صلوات القداس في التاسعة مساءً، حيث يخرج من المقر الباباوي مصحوبًا بزفة الشمامسة وخلفه أساقفة الكنيسة والكهنة، على أن يتلقي كل أسقف تهاني المسئولين في مقر إيبراشيته، ويرأس قداس عيد الميلاد هناك.

ومن المقرر ان تنظم الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية بالكويت قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمرقس بمنطقة حولي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا