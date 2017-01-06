«سى إن إن»: «ترامب» يطلب من الكونجرس تمويل بناء الجدار الحدودى مع المكسيك

ذكرت محطة “سى.إن.إن”، الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى الجديد، دونالد ترامب ، سيطلب من الكونجرس تمويل الجدار الذي يريد بناءه على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

وأفاد الموقع الإلكترونى لـ”سى.إن.إن”، اليوم الجمعة، نقلا عن مسئولين جمهوريين من مجلس النواب الأمريكى، أن الفريق الانتقالي لترامب، قال القادة الجمهوريين فى الكونجرس، إن الرئيس الجديد يفضل تمويل عملية بناء الجدار عبر لجنة المخصصات المالية بدلاً من المكسيك، بحلول أبريل المقبل.

ويتناقض هذا الطلب مع وعد أساسي لترامب خلال حملته الانتخابية للرئاسة، العام الماضى، حيث قال مرارا إنه سوف يجبر المكسيك على دفع تكاليف بناء الحائط، وإن كان قد اقترح فى أكتوبر قبيل الانتخابات الرئاسية بأسابيع قليلة أن المكسيك سوف تسدد للولايات المتحدة تكلفة الحائط.

ويتخذ ترامب موقفا متشددا تجاه المهاجرين، ودعا فى بداية حملته الرئاسية إلى حظر دخولهم الولايات المتحدة، كما أدلى بتصريحات مهينة بحق المكسيكيين ووصفهم بأنهم مغتصبون وقتلة، متعهداً ببناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لمنع تسلل المكسيكيين إلى الأراضي الأمريكية.