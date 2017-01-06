قوات أمن الجيزة: ضبط 7 طن لحوم فاسدة ولحوم حمير فأحدى المصانع

شيماء مصطفى

من خلال قوات الأمن تم ضبط 7 طن لحوم فاسدة بالجيزة، داخل أحدى المصانع بمنطقة تدعى”أوسيم”، كما تم أخطار

اللواء هشام العراقى مساعد أول وزير الدخلية لقطاع أمن الجيزة بالحادثة، والجدير بالذكر أيضاً أن العميد مصطفى

البكرى مدير الأدارة العامة لباحث التموين بالجيزة قد وردت معلومات تفيد أن صاحب المصنع يقوم بتجميع كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، كما أنتشر فى الأونة الأخيرة الكثير من اللحوم الحمير والفاسده تباع للمواطنين بغرض زيادة المكسب وأستعمال الغش التجارى دون الرجوع إلى أهمية أنتشار الأمراض بين الناس.

ضبط 7 طن لحوم فاسدة بالجيزة

قامت قوات الأمن بعمل التحريات حول صحاب المصنع للتأكد من صحة المعلومات الواردة وتم تأكيد

صحة المعلومات، وتم ضبط محمد سلطان ومحمد منصور وسامح بدوى، وتم ضبط 7 طن من اللحوم

الفاسدة بالمصنع، وبعد تحليل بعض من قطع اللحم تبن فى النتائج أنها لها خصائص لحم الحمير.

وتم الأن التحقيق مع المتهمين فى الواقعة من خلال لنيابة العامة، وأخطار اللواء خالد شلبى مدير الأدارة العامة لمباحث الجيزة ، كما تحرير محضراً للواقعه.

شبكةعيونالإخبارية

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