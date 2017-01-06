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"الزراعة": ضبط 7 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بالجيزة

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"الزراعة": ضبط 7 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بالجيزة "الزراعة": ضبط 7 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بالجيزة

> كتب عز النوبى

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع شرطة  مباحث من ضبط 7 أطنان من اللحوم والكفتة والكبدة  غير صالحة للإستخدام الآدمى فى منطقة أوسيم بالجيزة .

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، في بيان لها إنه تم أخذ عينات من كافة اللحوم والمنتجات بالثلاجة وإرسالها الى المعامل البيطرية لفحصها، حيث تبين أن الكفتة واللحم المفروم من لحوم تابعة للفصيلة الخيلية، واللحوم والكبدة غير صالحة للإستخدام الآدمي.

وأكد  البيان ،  إنه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، فضلاً عن القبض على صاحب الثلاجة من قبل قوات الشرطة، حيث تم تقديم الواقعة للنيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى تنفيذاً لتعليمات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشديد عمليات الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم والمجازر،وضبط أية مخالفات، قد تضر بصحة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين بكافة المحافظات.

 

وأكد البيان حرص الوزارة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، مشيراً الى ان الحملات تشمل أيضاً متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، فضلاً عن الاشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات، حرصاً على سلامة المواطنين، وتأمين غذائهم.

 


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