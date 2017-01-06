أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد -
بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي -
5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

الرقابة الادارية توجه ضربة جديدة للفساد ب 113 مليون جنيه | والمكان كفر الدوار

Google+ Print
الرقابة الادارية توجه ضربة جديدة للفساد ب 113 مليون جنيه | والمكان كفر الدوار الرقابة الادارية توجه ضربة جديدة للفساد ب 113 مليون جنيه | والمكان كفر الدوار

هيئة الرقابة الادارية المصرية، بطل العرض الأول هذه الايام في المشهد المصري بأكمله، فالفساد الذى أنشأ امبراطوريته السوداء على مدار اربعون عاما مضت، بدأت قلاعه تتهاوى تحت ضربات الرقابة الادارية ، التي تم تدعيمها ب ارادة سياسية من النظام الحاكم بمصر، لمواجه طيور الظلام التي عششت في جنبات الوطن واستقرت وأمنت دون رقيب أو حسيب في سنوات كان الفساد الإداري هو العنوان العريض لكل مؤسسة بمصر


الرقابة الادارية تكشف قضية فساد ب 113 مليون جنيه في كفر الدوار

فلقد تمكنت الرقابة الادارية بمحافظة البحيرة من كشف طلاسم قضية فساد جديدة بطلها رئيس قسم أملاك الدولة في مركز ومدينة كفر الدوار السابق

حيث اثبتت التحريات أن المتهم سهل استيلاء المدعو ( عاطف . م ) على 18 فدان من أملاك الدولة قيمتها 113 مليون جنيه مصري .

وأثبتت تحريات الرقابة الادارية ان المتهم عمد الى تزوير صفة تلك الأراضي بنقلها من أراضي مملوكة للدولة الى أراضي تخضع للشهر العقاري، وذلك لتسهيل الاستيلاء عليها مقابل رشوة مادية .

ومن الجدير بالذكر :

ان تحقيقات الرقابة الادارية حول اعمال المتهم المشبوهة، أثبتت ايضا قيام المتهم ذاته بتسهيل استيلاء شخص على 7000 متر من املاك الدولة بقيمة 150 جنيه للمتر، في حين ان قيمتها 1500 جنيه .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع