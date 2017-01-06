نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان و إحالته إلى لجنة الإسكان

شيماء مصطفى

خلال جلسته التى انعقدت مساء يوم الاربعاء وافق مجلس الشعب على القانون المقدم من النائب معتز محمود والنائب اسماعيل نصر الدين والذى يختص بالإيجارات القديمة والذى اثير حوله الجدل في الآونة الاخير بسبب الظلم الواقع على اصحاب العقارات القديمة من تدنى القيمة الايجارية بالإضافة الى الشروط القاسية الى فرضتها تلك العقود .

هذا وقد قام المجلس بمناقشة كافة البنود التي اقترحها النائبين في القانون الجديد قبل ان يتم الموافقة علية بإجماع نواب الاعضاء بعد ان تم مراعاة كافة الجوانب الفنية والاقتصادية كما تم مناقشة الجوانب المتعلقة بالوحدات الحكومية المؤجرة وفقاً للقانون القديمخاصةً الوحدات المؤجرة من قبل الدولة والتى لازالت مستخدمة حيث ستخضع للزيادة المقررة

يجدر بالذكر انه خلال الفترة القليلة الماضية قد تم التعرض للوحدات السكنية المؤجرة طبقا لقانون الايجار القديم فى وسائل الاعلام المختلفة وقد لاقت ردود افعال واسعة فى الشارع المصري وخلال وسائل التواصل الاجتماعي الامر الذى دفع بالبرلمان المصري الى مناقشته خلال الجلسات حيث اقترح القانون الجديد من قبل النائبين السابق ذكرهما وتمت الموافقة عليه وفيما يلى نص القانون الجديد .

شبكةعيونالإخبارية

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