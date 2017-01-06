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طقس اليوم شتوى بارد على جميع الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

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طقس اليوم شتوى بارد على جميع الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات طقس اليوم شتوى بارد على جميع الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، طقسا شتويا مائلا للبرودة شمالا حتى الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد والقاهرة نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وتقل الرؤية بسبب الشوائب العالقة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وأما البحر الأحمر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

 

 


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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 9 18
> الإسكندرية 7 17
> مطروح 6 16
> بورسعيد 8 18
> دمياط 7 17
> بلطيم 7 19
> الإسماعيلية 4 18
> السويس 4 19
> العريش 4 20
> نخل 1 19
> طابا 2 20
> الطور 6 21
> مرسى علم 14 23
> الغردقة 14 21
> شرم الشيخ 14 22
> رفح 4 18
> كاترين 2 17
> المنيا 4 19
> الفيوم 5 19
> رأس سدر 9 19
> أبوسمبل 7 23
> وسط الدلتا 9 18
> أسيوط 5 19
> سوهاج 5 20
> الأقصر 5 21
> أسوان 6 22
> شلاتين 14 22
> حلايب 16 20
> الوادى الجديد 4 19
> قنا 7 21
> نويبع 15 23
> السلوم 5 15

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