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مجلس النواب الأمريكى يندد بقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلى

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مجلس النواب الأمريكى يندد بقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلى مجلس النواب الأمريكى يندد بقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلى

>واشنطن (أ ف ب)

وافق مجلس النواب الأمريكى، الخميس، بأغلبية كبيرة على نص يندد بالقرار الذى اصدره مجلس الأمن الدولى فى نهاية ديسمبر وطالب فيه إسرائيل بوقف انشطتها الاستيطانية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة.

 

وهذا النص الذى يرتدى دلالة رمزية كبيرة ولكن ليست له قوة القانون أقر بأغلبية 342 صوتا مقابل 80، إذ أن السواد الأعظم من الغالبية الجمهورية صوت الى جانبه وكذلك فعل قسم كبير من الاقلية الديموقراطية.

 

ويدعو النص الى سحب القرار 2334 الذى اصدره فى 23 ديسمبر مجلس الامن الدولى بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت بعدما رفضت، وللمرة الأولى منذ 1979، استخدام حق النقض لمنع صدوره، فى خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين.

 

وقال رئيس مجلس النواب بول راين فى جلسة التصويت على النص ان "هذه تخلت عن حليفتنا اسرائيل فى الوقت الذى كانت فيه اسرائيل بأمس الحاجة الينا".

 

ويطالب النص بسحب قرار مجلس الامن او تعديل "كى لا يظل احادى الجانب ومناهضا لاسرائيل" ويتيح التوصل الى حل للنزاع عن طريق "مفاوضات ثنائية مباشرة بين الطرفين" الاسرائيلى والفلسطينى.


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مصر 365

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