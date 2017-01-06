جدول مباريات كأس أمم أفريقيا الجابون 2017 – مواعيد مباريات أمم أفريقيا الجابون 2017 مرحلة المجموعات

ننشر لكم جدول مباريات كأس أمم إفريقيا الجابون 2017، مع كافة مواعيد مباريات بطولة الأمم الإفريقية في الجابون 2017، كل هذا الكم سنقوم برصده لجميع المهتمين بأمم إفريقيا الجابون 2017، تلك البطولة لها أهمية كبرى بسبب تواجد مصر بها ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات غانا، مالي، وأوغندا، لذا سنقوم أيضًا برصد جدول مواعيد مباريات مصر في تلك البطولة الهامة للمصريين بسبب غياب الفراعنة منذ 6 سنوات عن فاعليات أمم إفريقيا.



جدول مباريات كأس أمم أفريقيا الجابون 2017

سنقدم لكم الآن جدول مباريات أمم إفريقيا الجابون 2017 مرحلة المجموعات، كما سنقدم في الجدول أدناه جميع مواعيد مباريات مرحلة المجموعات أمم إفريقيا الجابون 2017 مع ذكر ساعة وتاريخ كل مباراة.

المجموعة الأولى أمم أفريقيا الجابون 2017

تضم المجموعة الأولى كلًا من منتخبات الجابون، بوركينا فاسو، الكاميرون، غينيا بيساو، جاءت ترشيحات خبراء كرة القدم لتصب لمصلحة كلًا من الكاميرون والجابون، المتأهلون لدور 16 من مرحلة المجموعات، وقد يدخل منتخب بوركينا فاسو كخصم قوي في المجموعة ولكن نسبة تأهله ضعيفة.

المجموعة الثانية أمم أفريقيا الجابون 2017

تضم تلك المجموعة كلًا من منتخبات الجزائر، تونس، السنغال، زيمبابوي، تلك المجموعة، أطلق عليها خبراء العالم، مجموعة الموت، حيث تضم أقوى منتخبات قارة إفريقيا على الإطلاق، وسوف تشهد تلك المجموعة مباريات قوية جدًا لقوة المنتخبات المشاركة فيها، كما تصعب الأمر على خبراء كرة القدم في التوقع بالفريقين اللذان يصعدان إلى دور 16 من مرحلة المجموعات.

المجموعة الثالثة أمم أفريقيا الجابون 2017

تضم تلك المجموعة كلًا من منتخبات كوديفوار، الكنغو الديمقراطية، المغرب، توجو، يرى خبراء كرة القدم، إن المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات من تلك البطولة من أسها المجموعات، كما أكدوا إن فرصة منتخب كوديفوار والمغرب هي الأقوى للصعود للدور 16، كما أكدوا إن منتخب الكنغو الديمقراطية لن يكون صيدًا سهلًا في تلك المجموعة.

المجموعة الرابعة أمم أفريقيا الجابون 2017

تضم كلًا من منتخبات غانا، مصر، مالي، أوغندا، وصف خبراء كرة القدم، إن تلك المجموعة سهلة إلى حدًا ما، كما توقعوا صعود منتخب مصر وغانا إلى دور 16 بسهولة باللغة، ولكن الحذر كل الحذر من مفاجئات منتخب مالي الذي سيكون خصمًا عنيد لكلًا من منتخب مصر وغانا، وللجدير بالذكر، منتخب مصر سيواجه منتخبات متوسطة المستوى في بداية مشواره، ومن المنتظر أن يلعب مصر مع منتخبات مالي، أوغندا وأخيرًا غانا، ومن المتوقع بقوة وصول مصر إلى الأدوار الأخرى بعد مرحلة المجموعات بشرط الفوز بمباراتين مالي وأوغندا وستكون مباراتنا مع غانا ليس لها أهمية كبيرة في الصعود، أما منتخب مالي، فقد يلعب دورًا محوريًا في تلك المجموعة، لأن الفوز عليه من مصر أو غانا، سيضمن له المركز الأول، أما فريق أوغندا، فعتقد الكثيرون أنه قد يكون حصالة المجموعة.

شبكةعيونالإخبارية

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