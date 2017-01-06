الداخلية البحرينية تحذر من التستر على أى عناصر إرهابية

المنامة أ ش أ

حذرت وزارة الداخلية البحرينية، الخميس، من التستر على أى من العناصر الإرهابية التى تورطت فى الهجوم الإرهابى الذى تعرض له سجن "جو" الأحد الماضى .

وقالت وزارة الداخلية ، فى بيان لها ، إن من "يتستر على أى من هذه العناصر يقع تحت طائلة القانون والمساءلة الجنائية ، ودعت الداخلية كل من لديه معلومات تساعد فى ضبط المحكومين الهاربين والعناصر الإرهابية التى قامت بمساعدتهم فى التخطيط والتنفيذ، الإسراع بالاتصال بها بتقديم هذه المعلومات، مؤكدة على ضمان سرية المعلومات.

وأسفر الهجوم الإرهابى على سجن "جو" عن استشهاد شرطى وهروب عدد من المحكوم عليهم فى قضايا إرهابية.