الأهلي يطير للإمارات 27 يناير استعدادًا للسوبر أمام الزمالك

كتب فتحى الشافعى ومحمد عراقى

يطير فريق الأهلى للإمارات يوم 27 يناير الجارى لبدء معسكر مغلق هناك استعدادًا لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصرى، والمقرر إقامتها هناك يوم 10 فبراير المقبل.

كان الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى قد استقر على إلغاء معسكر السعودية بسبب عدم الاتفاق على إقامة مباراة ودية بين المارد الأحمر وفريق اتحاد جدة السعودى يوم 30 يناير الجارى كما كان مُقررًا.

شركة "صلة" السعودية راعى الأهلى كانت قد عرضت إقامة مباراة ودية بين الأهلى واتحاد جدة فى السعودية يوم 30 يناير الجارى على أن يتجه بطل مصر بعد هذه المباراة للإمارات لإقامة معسكر آخر بها استعدادًا للسوبر المحلى يوم 10 فبراير المقبل.

ورفض حسام البدرى مواجهة بطل السعودية بدون 13 لاعبًا تقريبًا من الأهلى فى المنتخبات الوطنية، وعرض المدير الفنى للأهلى "خلط" لاعبى الفريقين حتى تقام المباراة لكن هذا الاقتراح لم يلق قبولاً فتم إلغاء المباراة بنسبة كبيرة.