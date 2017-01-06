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شاروخان يتصدر غلاف مجلة Femina العالمية

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الجمعة 06-01-2017 02:25

تصّدر النجم شاروخان Shahrukhan غلاف مجلة Femina العالمية لشهر يناير/ كانون الثاني من العام الجديد 2017، حيث ظهر بإطلالة شبابية مميزة بقميص أبيض وبنطال أسود.

شاروخان الذي ينشغل هذه الأيام بتصوير عدد كبير من الأعمال الفنية، بدا بكامل وسامته على غلاف المجلة.

من جهة أخرى يتنتظر شاروخان وجماهيره العريضة في مشارق الأرض ومغاربها، عرض فيلمه المقبل "Raees" الذي من المقرر أن يصدر في 26 يناير/ كانون الثاني 2017، علماً أن الفيلم يتعرض لبعض المشاكل القانونية بسبب الدعوى القضائية التي رفعها الإبن الحقيقي للشخصية التي يلعب دورها خان الهندي عبد اللطيف مشتاق بتهمة التشهير بوالده الراحل.

 

شاروخان في ورطة جديدة بسبب فيلمه المقبل Raees

 

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