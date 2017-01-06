5 طرق سهلة لاستخدام العسل والتخلص من حب الشباب

كتبت نهى طارق

حب الشباب حالة طبية شائعة تظهر عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 25 عامًا، وتقول الدراسات إن حب الشباب يظهر عند الذكور أكثر من الإناث، وعادة تظهر هذه الحبوب على الوجه، ولكن يمكن أيضًا أن تظهر على الظهر والرقبة والصدر، ورصد موقع Search Herbal Remedies بعض الطرق البسيطة لاستخدام العسل للتخلص من حب الشباب، ومنها:

1.

العسل الخام

ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من ظهور حب الشباب باستخدام العسل الخام من خلال وضع القليل منه على القطن وتمريره على مكان ظهور الحبوب وتركها لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة، وغسلها بالماء الفاتر، ويقول الأطباء إن العسل غنى بالمركبات المضادة التى يمكن أن تساعد فى معالجة مشاكل البشرة.

2.

القرفة بالعسل

القرفة غنية بمواد مضادة للالتهابات ومركبات مضادة للأكسدة، ولها دور فعال لتخليص الجلد من البكتيريا المسئولة عن ظهور حب الشباب،

فينصح الأطباء بوضع ملعقة قرفة مع ملعقتين من العسل، وخلطهما، ووضعها على مكان ظهور الحبوب.

3.

العسل والفراولة

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة القوية المفيدة فى مكافحة أضرار الجذور الحرة التى تضر مسام البشرة، وكذلك الغدد الدهنية التى تتسبب فى ظهور حب الشباب، فينصح بوضع القليل من العسل على القليل من عصير الفراولة، وخلطهما ووضعهما على مكان ظهور الحبوب، وتركها لمدة تتراوح من 10 إلى15 دقيقة، والقيام بهذا الأمر مرتين كل أسبوع.

4. جوزة الطيب والعسل

جوزة الطيب من أفضل التوابل لها مفعول مدهش للتخلص من حب الشباب وغيرها من الأمراض الجلدية، فينصح بوضع القليل من مسحوق جوزة الطيب مع ملعقة كبيرة من العسل، وفركها عند المنطقة المصابة وغسلها بعد بضع دقائق.

5.

استخدام العسل والكركم

الكركم له مفعول كبير فى علاج العديد من الأمراض الجلدية، لأنه يحتوى على مركبات، كما أنه يعمل كمطهر ويساعد على قتل البكتيريا المسئولة عن حب الشباب، فينصح الأطباء بخلط ملعقة من العسل مع ملعقة من الكركم مع القليل من الماء ووضع هذا العجين على مكان ظهور الحبوب لمدة 10-15 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.