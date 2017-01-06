الملكة إليزابيت تستأنف مهامها وتعزّي بضحايا هجوم اسطنبول

قالت المتحدثة بإسم قصر باكينغهام الملكي، إن الملكة إليزابيت الثانية ملكة بريطانيا كرمت موظفاً في القصر في احتفال خاص، مستأنفة مهامها الرسمية بعد تعافيها من نزلة برد حادة أجبرتها على عدم حضور مناسبتي الميلاد والعام الجديد.

وحسب صحيفة الـ daily mail البريطانية، منحت الملكة يوم الثلاثاء ريموند ويتون أحد موظفي القصر وساماً يمنح عادة لمن يقدم خدمة خاصة لها أو للمملكة.

وقالت المتحدثة إن الاحتفال الخاص أقيم في ساندرنجهام ولا تتوافر له أي صور.

كما أرسلت الملكة رسالة عزاء شخصية إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد الهجوم الذي استهدف ملهى ليلي في اسطنبول، وأسفر عن مقتل 39 شخصاً.

وأصيبت الملكة (90 عاماً) بنزلة البرد قبل الميلاد وأجلت رحلة كانت مقررة لها من لندن إلى مقرها الريفي في ساندرنجهام بشرق إنجلترا لمدة يوم واحد ثم اتخذت قراراً نادراً بعدم حضور مراسم يوم الميلاد.

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