العيسوى يعود إلى القاهرة لتولى منصب المدرب العام للإسماعيلى

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

يصل اليوم الجمعة أبو طالب العيسوى المدير الفنى للجبلين السعودى إلى القاهرة من أجل استلام مهام عمله كمدرب عام فى الجهاز الفنى الجديد للإسماعيلى والذى يقوده التشيكى فرانز ستراكا بعد نجاح العيسوى فى إنهاء ارتباطه مع النادى السعودى بشكل ودى من أجل الانضمام إلى الجهاز المعاون للدراويش.

ومن المقرر أن يعقد العيسوى جلسة مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادى الإسماعيلى والمشرف على الكرة من أجل وضع النقاط فوق الحروف بشأن المهمة الجديدة وتحديد مهام عمله فى الجهاز الفنى الجديد، لاسيما أنه تم ترشيحه لمعاونة ستراكا فى القيادة الفنية مع محمد محسن أبو جريشة.