لطيفة بنت محمد: هند بنت مكتوم أم الخير والعطاء

رفعت حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة والشباب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قرينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة الجائزة بمناسبة الثقة الغالية التي أولاها إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتعيين سموها رئيسة مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام.

وأعربت سمو الشيخة لطيفة عن اعتزازها بالقرار واصفة سمو الشيخة هند بأنها رمز للإنسانية والعمل الخيري الخالص.

وأضافت: «نكرر خالص التهاني القلبية لمقام سموها ونحن ندرك تماماً أن هذا الاختيار يوسع آفاق العمل الإنساني ويدعم أواصر الخير في أرض الخير وفي عام الخير ويضفي على مساحات الإنسانية بريقاً وألقاً وعمقاً كبيراً ويضمن استمرارية بنك الإمارات للطعام الذي يمثل بشرى خير في افتتاحية عام الخير ويجسد قيم الإمارات وأهل الإمارات صوب التعاضد».

وأشارت إلى مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا الشأن والتي قال فيها سموه: «إن الشيخة هند ضمان لتحقيق توقعاتنا العالمية في المؤسسة الجديدة» والتي تعد شهادة تميز إنسانية خالصة من قائد الإنسانية إلى أم الخير والعطاء.

ونوهت سموها بأن بنك الإمارات للطعام يمثل رمزاً لكرم أهل الإمارات كما أن سمو الشيخة هند بنت مكتوم تجسيد واقعي ورمز عال لعطاء نساء الإمارات، معربة عن سعادتها الغامرة بقرار تعيين سموها قناعة بمحبتها الدائمة لعمل الخير وتقديم العديد من المبادرات والأعمال الإنسانية في مختلف ساحات وميادين البر والعطاء فهي قريبة كل القرب إلى قلوب الناس وآلامهم وأحزانهم لأنها أم الخير وأم العطاء.

وتوجهت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ إماراتنا الحبيبة وقيادتها الوفية وأسعد شعب في حاضنة الأمن والأمان وأن تكون الإمارات على ممر الأزمنة أرض خير ورياض خير وأن يكلل مساعي الجميع بالنجاح لما فيه غد أكثر أمناً وإشراقاً للبشرية جمعاء.