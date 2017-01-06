سهيل المزروعي: محمد بن راشد رجل الأفكار والمبادرات التاريخية

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رجل الأفكار والأطروحات والمبادرات التاريخية ذات الصدى العالمي واستثنائيته تنعكس بوضوح في قدرته على بث روح التفاؤل والأمل وتعزيز سقف الطموحات عبر مختلف المبادرات التي يقودها، مضيفاً إن سموه يجسد مثالاً حياً للقيادة الناجحة التي تسعى إلى تحقيق الازدهار والخير والسعادة لشعب الإمارات.

وأشاد بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعيين سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة لمجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، مشيراً إلى أن أيادي سموها البيضاء منتشرة في ربوع العالم لمساعدة المحتاجين وعمل الخير ومد يد العون للمسكين وإغاثة الملهوف وأن هذا الاختيار صادف أهله.

وأكد أن إطلاق مبادرة بنك الإمارات للطعام، تزامناً مع يوم جلوس سموه وتوليه مقاليد الحكم لإمارة دبي، يمثل تعبيراً صادقاً عن الدور الإنساني لأهل الإمارات في «عام الخير». وأضاف معاليه إنه منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في دبي، وصلت الإمارات ودبي إلى مصاف أهم الدول في العالم وحققت الكثير من الإنجازات والريادة على مختلف المستويات مما جعلها نموذجاً يحتذى به على جميع الأصعدة.