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سعيد وذياب بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح النعيمي والمهيري

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سعيد وذياب بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح النعيمي والمهيري سعيد وذياب بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح النعيمي والمهيري

حضر سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، حفل الاستقبال الذي أقامه مساء أمس حمد راشد بن نهيل النعيمي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة ناصر جمعة المهيري.

كما حضر الحفل الذي أقيم بقاعة الاحتفالات بنادي ضباط أبوظبي، الشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ سلطان بن فيصل بن سلطان القاسمي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، وسعيد عيد الغفلي رئيس اللجنة التنفيذية والدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وعدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين والمدعوين.

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