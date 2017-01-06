حمدان بن محمد: عندما نتحدث عن عام الخير نقف في حضرة «أم الإمارات»

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في تغريدات نشرها سموه في حسابه عبر «تويتر» أنه «عندما نتحدث عن عام الخير، فلا بد من أن نقف في حضرة أمنا، أم الامارات الشيخة فاطمة بنت مبارك فهي فيض العطاء والخير والكرم».

وأضاف سموه: «كلمات الشيخة فاطمة في تعيين والدتنا الشيخة هند رئيسة بنك الإمارات للطعام لامست قلوب الإماراتيين ممن ينهلون من إرث زايد الخير فأم الإمارات كرم على كرم ولسموها أهدي هذه الكلمات»:

سموه:

ــ الشيخة فاطمة بنت مبارك فيض العطاء والخير.. وكرم على كرم

ــ كلمات سموها في تعيين والدتنا الشيخة هند لامست قلوب الإماراتيين

يا دولة التاريخ والـمجد الرفيع

تغريدتي في أم الفخر دوّنتها

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شهادة أم أبناء دولتنا جميع

كانت شهاده رايعه في بنتها