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سلطان القاسمي يتفقد مشروعات حيوية ضمن الخطة التطويرية في الشارقة

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سلطان القاسمي يتفقد مشروعات حيوية ضمن الخطة التطويرية في الشارقة سلطان القاسمي يتفقد مشروعات حيوية ضمن الخطة التطويرية في الشارقة

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس، عدداً من المشروعات الحيوية، في مدينة الشارقة.

وتجول سموه في المشروعات القائمة، بجانب نصب الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية، مطلعاً سموه على سير العمل فيها ،والمراحل المنجزة، ضمن خطة تطويرها ورفدها بالخدمات اللازمة.

ووجه سموه بعدد من الخدمات الإضافية، التي تضفي على الموقع الجو الملائم لزيارته والاستمتاع، بما يتضمنه من مرافق وحدائق وخدمات تتنوع لتقديم الفائدة والترفيه.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة المخطط الشمولي لمدينة الشارقة للرعاية الصحية والواقعة بجانب شارع الشارقة- الذيد، والتي ستتضمن خدمات صحية عالية، من خلال الشركات والمستشفيات والعيادات الصحية.

كما اعتمد سموه المبنى الإداري للمدينة، وما يتضمنه من عيادات ومكاتب تسهم في تهيئة الجو الملائم للمدينة الصحية، وتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة العالية، لتكون منطقة صحية، تخدم كل من يبحث عن الرعاية الصحية الممتازة.

 ورافق سموه خلال الجولة كل من علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، وعبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة.

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