سعود بن صقر يطلق مبادرة التعاون والشراكة مع بنك الإمارات للطعام

أطلق صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مبادرة التعاون والشراكة مع بنك الإمارات للطعام.

ووجه سموه الجهات الحكومية المعنية في الإمارة بالتفاعل مع المبادرة الفريدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخاً لثقافة الخير والعطاء وتعزيزاً لقيمة إطعام الطعام المستمدة من تراثنا الإسلامي والعربي والوطني الأصيل.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي أن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وجه كمرحلة أولى بلدية رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة باتخاذ الاستعدادات اللازمة كافة والتواصل والتنسيق مع جميع مؤسسات الضيافة والفنادق والأغذية المنضوية تحت مظلتها التنظيمية في الإمارة لتمكينها من التعاون مع برامج ومشاريع بنك الإمارات للطعام في ضوء خطة ومراحل عمله المختلفة لتوفير وتوزيع فوائض الطعام داخل وخارج الدولة تعزيزاً لروح المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وبما يتماشى مع موجهات عام الخير.

خطط

وأضاف: إن سموه وجه أيضاً دائرة الأشغال والخدمات العامة باستكشاف سبل الشراكة مع برامج ومشاريع بنك الإمارات للطعام ووضع الخطط التحضيرية من خلال المؤسسات والأجهزة التابعة لها خاصة ما يتعلق بإعادة توزيع الفوائض الغذائية الصالحة للاستهلاك وإعادة تدوير النفايات الغذائية وبقايا الأطعمة وتحويلها إلى مواد مفيدة صالحة للاستخدام في الصناعات ذات العلاقة، وذلك تعزيزاً لاقتصاد إعادة التدوير ودعماً للأنشطة الاقتصادية المرتبطة، وبما يحقق أهداف الاستدامة المرجوة.