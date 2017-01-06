سعود بن صقر وحامد وخالد بن زايد يحضرون زفاف أنجال شهيدين

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، مساء أمس حفل استقبال بمناسبة زفاف هلال نجل الشهيد عتيق هلال عبيد الخاطري إلى كريمة سعيد ناصر الخاطري، وذلك في صالح الشيخ خليفة للأفراح برأس الخيمة.

كما حضر سموهم حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف حمد وعلي نجلي الشهيد راشد علي سعيد الشحي إلى كريمتي راشد سالم صياح اليماحي وعبد الله سعيد محمد الشحي، وذلك بمركز رأس الخيمة للاحتفالات.

حضر حفلي الاستقبال اللذين تخللهتما الأهازيج التراثية والفنون الشعبية، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة، والمدعوين وأقارب وأهل العرسان.