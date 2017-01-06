قوات الجيش العراقى تقتل 33 إرهابيا بصلاح الدين وتدمر 9 سيارات مفخخة

بغداد أ ش أ

هنأ رئيس أركان الجيش الفريق أول عثمان الغانمى، الجيش وأبناء الشعب العراقى بمناسبة الذكرى السادسة والتسعين لتأسيس جيش العراق، وقال: أن الجيش الباسل يدمر الإرهاب ويؤمن الحدود ويتصدى لكل من يحاول أن يهدد وحدة وأمن العراق.

وميدانيا، قتلت قوات الجيش 33 إرهابيا من تنظيم(داعش)، حيث صدت قوات "عمليات صلاح الدين" العراقية هجوما لمسلحى (داعش) الإرهابى على مواقع القوات فى ناحية مكحول ومفرق الزوية، وتمكنت من قتل 13 إرهابيا بينهم ثلاثة انتحاريين ودمرت سيارتين مفخختين.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن قوة من الفرقة 17 الجيش دمرت أربع سيارات مفخخة وقتلت من فيها و8 إرهابيين.. كما قصفت دبابة "ابرامز" ثلاث سيارات مفخخة فى قطاع عمليات الشرقاط شمالى صلاح الدين .

وأشارت إلى ان دبابة للجيش قصفت أيضا ثلاث سيارات مسلحة برشاشات أحادية فى منطقة النايفة يستقلها 12 إرهابيا ودمرت سيارتين أخريين للارهابيين وقتلت من فيهما وتمكنت سيارة أخرى من الفرار.