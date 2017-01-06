القبض على عامل زراعى استولى على 90 بطاقة تموينية بدمنهور

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط عامل زراعى استولى على 90 بطاقة تموينية بدمنهور.

تلقى الرائد فتحى المنياوى، رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، بلاغا من "أحمد ص م" عامل ومقيم عزبة أبو الفضل دائرة المركز بقيام "إسماعيل ز ا" عامل زراعي بالنصب عليه وإيهامه بقدرته على صرف المقرر التمويني من الخبز بسعر أقل من المقرر لأهالى قريته وتقسيم فارق الأسعار فيما بينهما.

قام المُبلغ بالتحصل على قرابة "90" بطاقة تموينية من المواطنين المستفيدين من الدعم وتسليمها للأخير إلا أنه لم يفِ بذلك وعندما طالبه بإعادة البطاقات رفض وساوم على إرجاعها نظير مقابل مادى.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم المذكور وبحوزته عدد ( 77 ) بطاقة تموينية وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .

تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة وباشر التحقيقات المستشار محمد سالم رئيس نيابة مركز دمنهور بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط دمنهور.