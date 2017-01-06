ضبط 376 عبوة مبيدات زراعية داخل أحد المحلات بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن المنيا، خلال حملة بدائرة مركز شرطة سمالوط، استهدفت القائمين بالاتجار فى الأسمدة والمبيدات والأعلاف.

وتم ضبط كلا من (عاطف.م.ز.ع)، 40 سنة ومقيم دائرة مركز سمالوط، لإدارته محل بيع أسمدة بدون ترخيص وبحوزته، عدد(65) شيكارة سماده مختلف الأنواع و376 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية مختلفة، الأنواع والأحجام بمحل "محمود.ع.ا" 45 سنه ومقيم مركز سمالوط.

وبالعرض على اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، أمر بالتحفظ على المضبوطات ومخاطبة مديرية الزراعة لفحصها والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.