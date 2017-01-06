«أبل» تستثمر مليار دولار بالصنـدوق السعـودي - الـيـابـانـي «رؤيـة سـوفـت»

أكدت شركة أبل أنها تعتزم استثمار مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الجديد التابع لمجموعة "سوفت بنك"، صندوق "رؤية سوفت" للمساعدة في تمويل التكنولوجيا التي قد تستخدمها في المستقبل.

وقالت المتحدثة باسم أبل كريستين هوقويت: "نعتقد أن الصندوق الجديد سيزيد من سرعة تطوير التكنولوجيا، والتي هي مهمة من الناحية الاستراتيجية لشركتنا".

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي مبلغ 45 مليار دولار، بالإضافة إلى شركة أبل وسوفت بنك التي تستثمر مبلغ 25 مليار دولار، كما بحث آخرون مسألة الاستثمار في هذا الصندوق ومن ضمنهم صندوق الثروة السيادي لإمارة أبو ظبي، وهيئة قطر للاستثمار، وشركة كوالكوم المصنعة لرقائق الأجهزة الإلكترونية.

واعتبر الدكتور عبدالله باحطاب رئيس مركز تقنية المعلومات بمكة المكرمة خطوة "أبل" دليلاً على صحة توجه الدولة من خلال "رؤية المملكة 2030" في تنويع الاستثمارات المحلية والخارجية.

وتوقع المحلل حسين بن حمد الرقيب أن يسهم هذا التوجه من شركة "أبل" وغيرها من الشركات في تسريع موعد إطلاق صندوق "رؤية سوفت بنك"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تتويجاً لنجاح سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها خلال الزيارة المهمة التي قام بها ولي ولي العهد لليابان.