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ويستفال لـ«الرياض»: العلاقات السعودية الأميركية قوية

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ويستفال لـ«الرياض»: العلاقات السعودية الأميركية قوية ويستفال لـ«الرياض»: العلاقات السعودية الأميركية قوية

أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة "جوزيف ويستفال" متانة العلاقات القائمة بين البلدين. مشبها إياها بعلاقة الأخ بأخيه، مبيناً أنها لا تخلو من الخلاف والاتفاق لكنها لا تعني التوتر فهي راسخة وتقوم على مبدأ الدعم والمساندة.

وأشار السفير "ويستفال" في آخر حوار صحافي له قبيل مغادرته المملكة بعد انتهاء فترة عمله خص به "الرياض" إلى أن هذه العلاقة شهدت أوقاتاً صعبة، وتراجعا في التعاملات التجارية والنشاطات الاقتصادية، لكن البلدين استطاعا تجاوزها والمضي قدماً في سبيل تحقيق مصالحهما المشتركة.

وأوضح السفير بأن الخلافات بين الدول أمر طبيعي وعبر عن أمله بأن تسود الحكمة والاتزان فيما يتعلق بالقرارات التي تمس العلاقة بين البلدين.

وثمن "ويستفال" رؤية المملكة 2030 التي حملت عناصر نجاحها قبل أن تشرع في تحقيق أهدافها، وأشار إلى إجماع المملكة قيادة وشعبا على الرؤية وما تحمله من أهداف وما تصبو إليه من تطلعات. وأضاف أن الدولة تدرك حجم التحديات التي تنتظرها لكن إرادة التغيير والتحول ستبقى القوة الدافعة وراء الفكرة وهذا ما يعتبر إنجازاً رئيساً في حد ذاته.

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