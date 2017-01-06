مملكة الإنسانية تستضيف أربعة يمنيين من جوانتانامو

استقبلت مملكة الإنسانية مساء أمس أربعة موقوفين يمنيين قادمين من معتقل جوانتانامو في الصالة الملكية التابعة لمطار الملك خالد الدولي بعد صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم.

وصرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 9/ 7 / 1437 هـ بشأن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على طلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، باستضافة (9) مواطنين يمنيين من الموقوفين بمعتقل جوانتانامو، والذين سبق وأن تقدم ذووهم المقيمون بالمملكة بالتماسٍ لاستضافتهم بالمملكة في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن الشقيق، ووصولهم إلى المملكة مساء السبت الموافق 9/ 7 / 1437 هـ، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين باستضافة (4) موقوفين يمنيين آخرين من معتقل جوانتانامو ويقيم ذووهم بالمملكة، حيث وصلوا إلى المملكة مساء امس الخميس.