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«حزب الله».. يمّول الإرهاب بالمخدرات

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تعمل المنظمات الإرهابية جاهدة على استهداف أمن واستقرار وسلامة شباب وشابات المنطقة بشكل عام، والمملكة بشكل خاص، ونجحت السلطات الأمنية في التصدي لأكثر الهجمات الممنهجة ضد الشباب السعودي من قبل تنظيم حزب الله الإرهابي وماشابهها من خلال تهريب الكبتاغون. وأكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله الشريف لـ"الرياض" عن استهداف أعداء الوطن المملكة بالمخدرات والكبتاغون، والحشيش الذي تعود مصادره إلى مصانع في سورية وجنوب لبنان بدعم من منظمات إيرانية.

وأشار الشريف إلى أن السلطات الأمنية السعودية قدمت معلومات دقيقة للسلطات الأمنية التركية واللبنانية والسودانية، تم من خلالها ضبط ثمانية مصانع تنتج حبوب الكبتاغون بكميات مهولة وتستهدف بها المملكة. وأشار الشريف أن أكثر مهربات مخدر الحشيش من قبل الحوثيين وترد من الحدود اليمنية، وتم إجهاض خلال ثلاث سنوات أكثر من ١١٤ طنا و٢٧٠ مليون قرص كبتاجون غالبيتها من حزب الله، مشددا على استهداف المملكة وشبابها من قبل إيران وحزب الله والحوثيين وأعداء الوطن.

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