نزاهة لـ«الرياض»: بلاغ أوقع بالمتورطين في إفـراغ صـك الـ400 مليـون ريـال

كشف المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد -نزاهة- الاستاذ عبدالرحمن العجلان لـ"الرياض" ان بلاغاً من مواطن كان وراء عملية الإيقاع بالمتورطين في قضية إفراغ صك مزور قيمته 400 مليون ريال.

وأفصح العجلان في تعليق على بيان وزارة العدل الذي أعلنت بموجبه مؤخراً كف يد رئيس كتابة عدل واثنين من كُتاب العدل وموظف، وإحالتهم إلى المحاكمة لتورّطهم في قضية تتعلق بإفراغ صك مزوّر، عن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القضية، وقال: بموجب اختصاصات الهيئة بتلقي البلاغات المتعلقة بالفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، فقد ورد للهيئة بلاغ من أحد المواطنين يفيد بوجود مخالفات لدى إحدى كتابات العدل تمثلت في تزوير بيانات أحد الصكوك، وبناء عليها باشرت الهيئة مهام أعمالها بالتحري والتحقق من صحة البلاغ، واستكملت الإجراءات النظامية، ومن ذلك مخاطبة وزارة العدل، لإعمال ما يقتضيه النظام في مثل هذه الحالة. وعن منح المبلغ مكافأة عن القضية، قال العجلان: الهيئة وبعد التثبت من صحة البلاغات تقدم مكافآت للمبلغين، وستمنح الهيئة مكافأة للمبلغ حسب القواعد المنظمة لذلك، كما تأمل من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم شركاء مهمين في أداء مهامها.

وأضاف العجلان تشكر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -نزاهة- وزارة العدل على تعاونها، وهذا يمثّل أحد أوجه التعاون بين الهيئة والوزارة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

كما تشكر "نزاهة" كل من يتعاون معها في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، والجهات التي تتعاون معها في ذلك، ومنها وزارة العدل لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.

يشار أن قضية كف اليد لرئيس كتابة عدل واثنين من كُتاب العدل وموظف يعود بسبب إفراغ صك مزور لأرض تزيد قيمتها السوقية على (400) مليون ريال.