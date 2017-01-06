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البحرية الليبية: إنقاذ 120 مهاجرا غير شرعى بالقرب من سواحل طرابلس

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البحرية الليبية: إنقاذ 120 مهاجرا غير شرعى بالقرب من سواحل طرابلس البحرية الليبية: إنقاذ 120 مهاجرا غير شرعى بالقرب من سواحل طرابلس

>طرابلس أ ش أ

قال المتحدث باسم البحرية الليبية العقيد أيوب قاسم ، بان خفر السواحل تمكنوا من انقاذ 120 مهاجرا غير شرعى من جنسيات أفريقية مختلفة قرابة السواحل الليبية فى طرابلس .

 

وأضاف قاسم فى تصريح لـ "وكالة أنباء التضامن " الليبية ، إن من بين المهاجرين الذين تم انقاذهم 26 إمراءة و6 أطفال , مشيرا إلى أن الأمواج القت بسبع جثث أخرى على الشواطئ فى كل من جنزور وحى الاندلس ,مؤكدا إبلاغ وزارة الداخلية والهلال الأحمر بذلك .

 

وتابع المتحدث باسم البحرية طرابلس أن المهاجرين نقلو إلى مراكز الإيواء ,مؤكدا أن العام 2016 سجل أكبر عدد لحالات الهجرة تجاوزت 16 الف مهاجر .

 

وأوضح قاسم أن حالة الطقس والأحوال الجوية هذه الفترة تعرقل محاولات المهاجرين فى الوصول لشواطئ أوروبا ، مبينا بأن حالات الوصول لشواطئ طرابلس بدلا من أوروبا .


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