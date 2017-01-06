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وزيرة الهجرة تلتقى الدكتور مجدى يعقوب لاستكمال مباحثات "مؤسسة العلماء"

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وزيرة الهجرة تلتقى الدكتور مجدى يعقوب لاستكمال مباحثات "مؤسسة العلماء" وزيرة الهجرة تلتقى الدكتور مجدى يعقوب لاستكمال مباحثات "مؤسسة العلماء"

>كتب محمود راغب

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن الوزارة بدأت إجراءات إنشاء مؤسسة العلماء المصريين بالخارج برئاسة مجدى يعقوب، وأن اللقاء الأول للإعداد والترتيب لإجراءات إنشاء المؤسسة مع البروفيسور مجدى يعقوب، تضمن وضع الإطار العام للمؤسسة وأهدافها وطبيعية الهيكل التنفيذى لها.

 

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجراءات انشاء مؤسسة العلماء المصريين بالخارج تتم بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، والمركز القومى للبحوث، وسيكون العالم المصرى مجدى يعقوب رئيسًا لمؤسسة العلماء.

 

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة، أنها ستلتقى مجدى يعقوب الجراح العالمى، عقب إجازة أعياد الميلاد حين عودتة من الخارج، لمتابعة استكمال إجراءات إنشاء مؤسسة العلماء ومتابعة التوصيات التى انتهى إليه اللقاء الأول، لافتة إلى أنه سيتم تشكيل المجلس التنفيذى للمؤسسة من الشباب ومقترح اختيار 10 من الشباب ليمثلوا المجلس التنفيذى للمؤسسة. 

 


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