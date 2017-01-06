أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مباحاثات بين مصر وأوروجواى لاستيراد الماشية الحية ونقل خبرات تصدير الموالح

Google+ Print
مباحاثات بين مصر وأوروجواى لاستيراد الماشية الحية ونقل خبرات تصدير الموالح مباحاثات بين مصر وأوروجواى لاستيراد الماشية الحية ونقل خبرات تصدير الموالح

>كتب عز النوبى

بحث الدكتور أحمد أبو اليزيذ رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، مع سفير أوروجواى بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين، فى مجالات  التعاون فى الزراعة والثروة الحيوانية بحضور الدكتور حسين الحناوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى.

 

وأكد رئيس قطاع الخدمات، أنه خلال لقائه مع سفير أوروجواى نيابة عن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، الخميس، بمقر وزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تم بحث تبادل الخبرات بين البلدين فى نقل الخبرات المصرية فى مجال تصدير الموالح  والإجراءات المتبعة فى فحص ومتابعة العمليات التصدرية،  وتفعيل الاتفاقية التعاونية  الزراعية بين البلدين.

 

كما بحث ممدوح رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، مع سفير أوروجواى بالقاهرة خلال اللقاء بمقر وزارة الزراعة، استيراد الماشية الحية والعجلات العشار وعجول التثمين من بلد المنشأ أوروجواى، لتوزيعها على الفلاحين لزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة