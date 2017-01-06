مباحاثات بين مصر وأوروجواى لاستيراد الماشية الحية ونقل خبرات تصدير الموالح

كتب عز النوبى

بحث الدكتور أحمد أبو اليزيذ رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، مع سفير أوروجواى بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين، فى مجالات التعاون فى الزراعة والثروة الحيوانية بحضور الدكتور حسين الحناوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى.

وأكد رئيس قطاع الخدمات، أنه خلال لقائه مع سفير أوروجواى نيابة عن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، الخميس، بمقر وزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تم بحث تبادل الخبرات بين البلدين فى نقل الخبرات المصرية فى مجال تصدير الموالح والإجراءات المتبعة فى فحص ومتابعة العمليات التصدرية، وتفعيل الاتفاقية التعاونية الزراعية بين البلدين.

كما بحث ممدوح رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، مع سفير أوروجواى بالقاهرة خلال اللقاء بمقر وزارة الزراعة، استيراد الماشية الحية والعجلات العشار وعجول التثمين من بلد المنشأ أوروجواى، لتوزيعها على الفلاحين لزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء.