السديس يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في مكتبه بالرئاسة أمس رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ محمد طاهر أشرفي والوفد المرافق.

ورحب السديس بالضيوف، مبينا الأدوار التي تقدمها الرئاسة من خدمات في شتى الجوانب والمجالات ومنها الجوانب العلمية والبحثية والفنية والخدمية لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله - في خدمة الإسلام والمسلمين.

ونوّه الشيخ السديس بالمشروعات القائمة والمنجزة في الحرمين الشريفين وحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله– على تسخير كافة الإمكانات لقاصديهما ومنها ذلك المشروع المبارك مشروع الترجمة الفورية الذي يحرص من خلاله خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– على إيصال رسالة الحرمين إلى كافة فئات العالم الإسلامي, وتوفير الأمن والأمان لهم ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

من جانبه أشاد الشيخ أشرفي بالعلاقات الأخوية بين البلدين والوقفات الحازمة للمملكة تجاه قضايا الإسلام والمسلمين، وبالدور الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين في توفير أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما, وبالمشروعات التي تهدف إلى التيسير لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار، وفي نهاية اللقاء تبودلت الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

من جانب آخر استقبل االسديس في مكتبه، رئيس هيئة المستشارين الشيخ محمد بن حمد العساف، ونائب رئيس هيئة المستشارين الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الوابل.

واطلع السديس أثناء اللقاء على التقرير النهائي لهيئة المستشارين وأشاد بالجهود القائمة التي تسير على خطى رؤية المملكة 2030، وحثهم على بذل المزيد من الجهود التي تصب في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله-.

من جانبه، شكر رئيس هيئة المستشارين فضيلة الشيخ محمد العساف الرئيس العام على ما يجده المسجد الحرام من كريم العناية وفائق الرعاية وعلى دعمه اللامحدود.

حضر اللقاء مدير الإدارة العامة للتطوير عضو هيئة المستشارين عبدالحميد بن سعيد المالكي، وأمين عام هيئة المستشارين ثامر بن محمد الرزيزا.