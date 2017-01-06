العمـادة الـرائـدة والأكاديمي التربوي الوطني

بندر بن عبدالعزيز الخريف

يلاحظ كل ذي بصيرة مدى تأثير التطورات والمستجدات الحديثة على عالمنا اليوم لا سيما في المجالات الإلكترونية وما تحمله في طياتها من المتغيرات، حينها ينظر المفكر التربوي إلى كيفية الاستفادة منها؛ لمواكبة التطورات والمستجدات الحديثة في شتى المجالات، ولا سيما في مجال التعليم.

وعندما نتأمل الأنموذج المثالي من الجامعات التي أسهمت بشكل كبير في استثمار المجالات الإلكترونية في مجال التعليم فإننا ننظر إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني، والتعليم عن بعد؛ حيث انطلقت رؤيتها في القيام بمهامها تجاه برنامج الانتساب المطور، والتعلم الإلكتروني آخذة بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتؤدي رسالتها بتطوير البيئة الإدارية والأكاديمية؛ لتقديم خدمات التعليم عن بعد، والرقي بالانتساب المطور، والاستفادة من التقنية الحديثة، والمشاركة في الإبداع والبحث العلمي، بما يحقق أهداف الجامعة، ويتوافق مع رؤية (2030م).

لقد برزت إسهامات هذه العمادة من خلال استيعابها لألآف الطلاب والطالبات من شتى الأقطار في أقسام متنوعة، والسعي لإشباع حاجاتهم واهتماماتهم وميولهم، وجعلهم فاعلين لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

وما نشهده حاليًا في هذه العمادة من تيسير السبل للجنود المرابطين في الحد الجنوبي لأداء إختبار نهاية الفصل الأول لعام (1438-1437هجري) بيسر وسهولة لهو دليل على الحس التربوي الوطني الذي تحمله هذه الجامعة ممثلة في مديرها عضو هيئة كبار العلماء صاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل حفظه الله.

ولقد أثبت واقعنا الحالي ما تميزت به هذه الجامعة الممثلة في قاماتها العلمية التربوية الوطنية من خلال الجهود التي نلحظها بين الحين والآخر، وانطلاقًا من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم-:(.. أنتم شهداء الله في الأرض ..)، يجدر بنا أن نذكر بعضًا من الجهود التي كان لها الأثر الإيجابي البالغ في الوسط الاجتماعي، والتي نبعت من -قامة تربوية علمية وطنية في هذه الجامعة- سعادة الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الحسين وكيل عمادة التعلم الإلكتروني، والتعليم عن بعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأستاذ المناهج وطرق التدريس؛ حيث شهدنا هاجسه وحسه التربوي الوطني من خلال تعزيز سبل التعليم والتعلم لدى من يعلمهم، وإثرائه في وسط الساحة التعليمية، إضافة إلى اهتماماته ومشاركاته في ورش العمل والندوات التعليمية التي من شأنها الإسهام في نقل وتبادل الخبرات التربوية؛ لتعم مجتمعنا ووطننا؛ ومما جعلني أقف وقفة المتأمل في هذا المربي التربوي الوطني استشعاره معنى منهج الوسط المعتدل للناشئة، ولأبناء هذا الوطن، والتركيز على استثمار الجانب الفكري السليم الذي يخدم الدين والوطن، وظهر أثر ذلك جليًا من خلال إسهاماته التربوية.

وهذا ما تدعمه توجهات مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نفع به الدين والمجتمع والوطن.