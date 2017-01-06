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1.300 مسلم جديد بدعوي الروضة

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شهد المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالروضة خلال الربع الأول من العام الحالي 1438هـ عن إسلام 1323 شخصاً من جنسيات مختلفة، منهم 604 من الرجال و719 من النساء؛ وأسلمت تلك الأعداد عن طريق قسم الجاليات والقسم النسائي وموقع دين الإسلام.

من جهة أخرى وزع المكتب خلال الربع الأول العديد من المواد الدعوية والتعليمية؛ حيث بلغ عدد المطويات والكروت الموزعة 47.000 كرت ومطوية، وبلغ عدد الكتب الموزعة 74.700 كتاب، وبلغ عدد المواد الصوتية الموزعة 151.000 سي دي، فيما بلغ عدد المستفيدين من المحاضرات والدروس أكثر من 20.500 مستفيد.

من جانبه أوضح مدير المكتب الشيخ توفيق الشرهان أن هذه الإنجازات كانت بفضل الله ثم بدعم أهل الخير لجميع أنشطة وبرامج المكتب، كما ذكر أن الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس إلى الدين هدف نبيل وغاية سامية يسعى إليها كل شخص لتحقيقها.

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