أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مدني يكرم الشيخ العنزي

Google+ Print
مدني يكرم الشيخ العنزي مدني يكرم الشيخ العنزي

أقام القنصل السعودي العامل في دبي والإمارات الشمالية عماد عدنان مدني، حفل توديع وتكريم الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي مدير الدعوة والإرشاد في دبي بمناسبة انتهاء فترة عمله في الإمارات.

وقد أشاد القنصل العام على إنجازات وعطاء وسيرة وتميز الشيخ العنزي من خلال مهام عمله، وكذلك أنشطته الدعوية والإرشادية فى وسائل الإعلام الإماراتية، كما تم تكريم عبدالله أحمد عصابي، الذي تم إحالته للتقاعد وانتهاء عمله بالقنصلية بدبي.

إبراهيم الأحمدي إلى رحمة الله

المدينة المنورة - "الرياض"

انتقل إلى رحمة الله تعالى في المدينة المنورة إبراهيم بن صادق بن سلطان الاحمدي، نجل شيخ الأحامدة، وتمت الصلاة عليه في المسجد النبوي الشريف ودفن في بقيع الغرقد.

ويتقبل العزاء على جوال منصور بن سلطان 0505300468.

"إنا لله وإنا اليه راجعون".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية