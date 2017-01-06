مدني يكرم الشيخ العنزي

أقام القنصل السعودي العامل في دبي والإمارات الشمالية عماد عدنان مدني، حفل توديع وتكريم الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي مدير الدعوة والإرشاد في دبي بمناسبة انتهاء فترة عمله في الإمارات.

وقد أشاد القنصل العام على إنجازات وعطاء وسيرة وتميز الشيخ العنزي من خلال مهام عمله، وكذلك أنشطته الدعوية والإرشادية فى وسائل الإعلام الإماراتية، كما تم تكريم عبدالله أحمد عصابي، الذي تم إحالته للتقاعد وانتهاء عمله بالقنصلية السعودية بدبي.

إبراهيم الأحمدي إلى رحمة الله

المدينة المنورة - "الرياض"

انتقل إلى رحمة الله تعالى في المدينة المنورة إبراهيم بن صادق بن سلطان الاحمدي، نجل شيخ الأحامدة، وتمت الصلاة عليه في المسجد النبوي الشريف ودفن في بقيع الغرقد.

ويتقبل العزاء على جوال منصور بن سلطان 0505300468.

"إنا لله وإنا اليه راجعون".