مسن يلاحق شقيقه الأكبر على الأرصفة لحمايته من البرد

مسن سبعيني يشدك منظره البائس وهو يتسكع في الشوارع، ويبيت في العراء، ويصيبك الذهول، عندما تجد مسنا آخر يلاحقه من شارع إلى آخر ليرمي له ببطانيات بالية ومتسخة لحمايته من البرد القارس وينام بجانبه في العراء، وعندما تسأله من أنت؟؟ ومن هو؟؟ يصدمك الجواب عندما يقول لك إنه شقيقي الأكبر.

حكاية ليست من نسج الخيال لأخوين في العقد السابع من العمر عصفت بهما الظروف ليعشوا على قارعة الطريق منذ عام تقريبا.

يقول أحمد مدخلي (68 عاما) عن حكاية شقيقه محمد (70 عاما): "إننا كنا نعيش في جازان قبل قدومنا للرياض ونمتهن البيع والشراء، وقبل عام تقريبا، فقد محمد هويته ومن ثم تم إيقاف الضمان الاجتماعي عنه، وبدأت حالته تتدهور صحيا ويعيش بالشارع ويبيت في العراء"، مضيفاً "بدأت في متابعته وتوفير لقمة العيش له من ضماني الخاص وأصبحت ألاحقه من شارع إلى زاوية دون جدوى، وصحته في تتدهور، وحاولت أن أقوم بإدخاله لدار رعاية المسنين عن طريق فاعلي الخير لكن دون جدوى، المسؤولون يطلبون هوية وأنا وأخي مستوانا التعليمي بسيط ونجهل آلية المراجعة وأعمارنا قاربت السبعين عاما، ولا نجد من يرعانا خاصة أننا لا يوجد لنا أبناء وأخي محمد تزوج مرتين ولم يرزق بأبناء وأنا مثله".

وأبدى أحمد مخاوفه على شقيقه من موجة البرد القارصة وتردي أحواله الصحية ورفض المستشفيات لاستقباله لعدم وجود هوية معه، قائلاً "إنني أعترف لهم بأنه شقيقي وأطلعهم على هويتي دون أي فائدة لتستمر مخاوفي يوما بعد يوم على حياتي وحياة أخي محمد".

ووصف أحد العابرين لـ"الرياض"، بأن المسنين يبيتان في العراء على مفترق الطرق منذ أشهر، دون أن تتدخل الجهات المعنية للبحث لهما عن مأوى يحميهما من البرد القارس الذي يهدد حياتهما.

محمد في مشواره اليومي على الرصيف