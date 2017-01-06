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الطالبة نوف حماد سفيرة لبرنامج «بادر»

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الطالبة نوف حماد سفيرة لبرنامج «بادر» الطالبة نوف حماد سفيرة لبرنامج «بادر»

نيابة عن مدير جامعة طيبة د. عبدالعزيز السراني، كرمت عميدة الدراسات الجامعية بشطر الطالبات د. إيناس محمد طه، الطالبة بكلية الطب في قسم الطب والجراحة بالجامعة نوف حماد، عقب اختيارها سفيرة لبرنامج "بادر" التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة ستارت آب ويكند 2016 عن تطبيق واحدون لتحسين تواصل أطفال التوحد وزيادة مهاراتهم.

وذكرت مديرة مركز الموهبة والإبداع والتميز بجامعة طيبة د. فاطمة جبران، أن المركز يستقطب الموهوبين بالجامعة لصقل مهاراتهم وإبداعاتهم، وأن الطالبة نوف إحدى الموهوبات التي تحتضن الجامعة موهبتها، وتم تقليدها قيادة مجموعة جديدة تحت الإنشاء بمركز موهبة وهي "مجموعة الرائدات التطوعية" والتي ترعى الموهوبات في الابتكار والإبداع.

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