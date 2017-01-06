مهرجان «زيتون الجوف» يبدأ استقبال إنتاج المزارعين

بدأ مهرجان الزيتون بالجوف استقبال إنتاج المزارعين بمعرض الزيتون في دورته العاشرة والتي سوف تنطلق في 27/4/1438هـ؛ حيث يقوم مختبر أمانة الجوف باستقبال المنتجات بشكل يومي بعد أن انتهت المرحلة الأولى بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان.

وقد زار صباح أمس المدير التنفيذي للمهرجان حسين الخليفة، مقر المختبر للوقوف على استلام الإنتاج وجاهزية المختبر للقيام بالفحوصات المعتمدة، مبيناً أنه اكتمل عدد المزارعين المسجلين لهذا العام مبكراً والبالغ 58 مزارعا، مؤكداً وصول كمية ضخمة من الزيتون وزيت الزيتون تشارك بمعرض هذا العام.

وقال "إن المنتجات يتم عرضها بالمعرض بعد حصولها على ختم "مُجاز"، والذي يبدأ من تسجيل المزارع عبر الموقع الإلكتروني، ثم يقوم المزارع بتسليم إنتاجه إلى لجنة التقييم والجودة بمختبر الأمانة تمهيداً لفحصه حسب جدول زمني محدد، يتم بعدها سحب عينات عشوائية من إنتاج المزارعين بمعرفة لجنة سحب العينات، ويتم فحص إنتاج الزيت والزيتون بالمختبر، ويخضع في عملية الفحص والتحاليل لعدة اختبارات تم وضعها وفقاً للمعايير الدولية تتناول نقاء الزيت، وخلوه من الزيوت الأخرى، ونقاءه من الشوائب والملوثات والمعادن الثقيلة، وكذلك اختبارات التزنخ الناتجة عن سوء التخزين عن الحموضة، والغش التجاري، ونسبة الرطوبة والتذوق.