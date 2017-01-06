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«قافلة طبية» تستقبل 1525 مراجعاً بثماني محافظات

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«قافلة طبية» تستقبل 1525 مراجعاً بثماني محافظات «قافلة طبية» تستقبل 1525 مراجعاً بثماني محافظات

اختتمت القافلة الطبية المتنقلة التي أطلقها مركز أمراض وجراحة القلب «نصل لقلوبكم» أعمالها بعدد من محافظات المنطقة، بالكشف على 1525 مراجعا ومراجعة بثماني محطات شملت محافظات «الحناكية، وادي الفرع، مهد الذهب، خيبر، العلا، بدر، ينبع، العيص».

وأوضح مدير المركز إبراهيم الصبحي، بأن أعمال القافلة استمرت لأكثر من 107 ساعات عمل، وقطعت مسافة تقدر بأكثر من 2000 كلم خلال شهر واحد فقط، بهدف الوصول للمرضى بمقر إقامتهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والكشف والتوعية الصحية عن مخاطر القلب والأسباب المؤدية للإصابة بتلك الأمراض للحد منها ومن ازديادها في الآونة الأخيرة بمنطقة المدينة المنورة بحسب أحدث الإحصائيات والدراسات في هذا المجال.

وأشار إلى أن القافلة الطبية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة وقدمت العديد من الخدمات التثقيفية والتوعوية لأكثر من 3600 زائر وزائرة وقام على تنفيذها كادر طبي وإداري مكون من 25 شخصا مؤهلا ومتخصصا في مجال أمراض القلب، لافتا في سياق حديثه بأنه تم فتح عدد 63 ملفا طبيا بالمركز نتيجة عمل هذه القافلة وتمت معالجة أربع حالات طارئة فور الكشف عليها وتم نقلها عبر الإسعاف للمركز منها حالتان استدعت تدخل فرق طبية مختلفة في معامل القسطرة بالمركز.

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