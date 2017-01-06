شقيق مفرج عنه في معتقل جوانتانامو: شقيقي اختار تسليمه إلى المملكة لأنها بلد الخير والسلام

عباس باوزير

وجه عباس باوزير شقيق الموقوف علي باوزير في معتقل جونتانامو شكره إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي العهد وولي ولي العهد لمساعيهم في الافراج واستقبال شقيقه المعتقل في غونتانامو، وتولي استقباله مع ثلاثة آخرين بعد أن انقطع عن عائلته منذ اعتقاله في باكستان من قبل الحكومة الأميركية قبل 16عاماً. وقال باوزير: "تبلغنا من مركز المناصحه قبل اسبوع بوصول أخي الى المملكة، وحضرت انا واولادي لاستقباله بعدما رتب مركز المناصحة لنا ذلك، وكشف باوزير ان شقيقه رفض تسليمه الى أي دولة اخرى وقد اختار المملكة لأنها بلد الخير والسلام وبلاد كل المسلمين.

وأوضح باوزير ان وسيلة الاتصال كانت بينه وبين شقيقه عن طريق الصليب الأحمر. وعن ظروف اعتقاله قال انه اعتقل اثناء الحرب على افغانستان وهو في سن صغيرة.

وأشار باوزير إلى أن السعادة تعم أفراد اسرته خاصة والدته في اليمن والتي كانت فرحة جداً بأن ابنها سيتم تسليمه الى المملكة لأنها لن تخشى عليه هناك فهي بلد الأمن والأمان.