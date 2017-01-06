تدليك أصابع اليدين يخلصك من مشكلاتك الصحية خلال 5 دقائق

كتبت آلاء الفقى

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن تقنية تدليك أصابع اليدين تساعد فى علاج عدد من المشاكل الصحية خلال 5 دقائق، ويكون ذلك من خلال فرك الإصبع لمدة من 3 إلى 5 دقائق، وذلك يؤثر على أعضاء الجسم المتصلة بكل إصبع.

بالنسبة لإصبع الإبهام :

يكون متصل بالمعدة، وإذا كنت تواجه بعض المشاكل فى الجلد وآلام المعدة والعصبى، فإن تدليك إصبع الإبهام يحميك .

2. إصبع السبابة:

متصل بالمثانة البولية والكلى، وإذا كان لديك مشاكل بالهضم وآلام فى العضلات وآلام الأسنان والظهر، تغلب على جميع هذه الآلام من خلال تدليك إصبع السبابة .

3.الإصبع الأوسط:

فهذا الإصبع يكون متصلا بالكبد، وإذا كان الشخص يعانى من مشاكل كالصداع أو الصداع النصفى والتعب وألم الدورة الشهرية ، يتم تدليك الإصبع الأوسط، ويساعد ذلك فى تخفيف الألم .

4.البنصر:

متصل بالرئتين والأمعاء الغليظة، وإذا كنت تواجه مشاكل كالربو والمشاكل التنفسية الأخرى والأمراض الجلدية ومشاكل الجهاز الهضمى، يتم تدليك إصبع البنصر.

5. الإصبع الصغير:

متصل بالقلب والأمعاء الدقيقة، فإذا كنت تواجه مشاكل فى القلب أو العظام أو التهاب الحلق، قم بفرك الإصبع الصغير، لأنه يساعد فى علاج حالات كالقلق والعصبية وعدم الثقة بالنفس، وبصرف النظر عن هذا فتدليك الإصبع يلعب دورا كبيرا فى العواطف والقدرة على التحكم بها .

وحسب ما جاء فى التقرير أن تدليك الإصبع، طريقة تساعد فى حل بعض المشاكل الصحية، من خلال تدليك أصابع اليدين، كما أنها تعد تقنية يابانية قديمة تساعد فى علاج المشكلة الصحية خلال 5 دقائق فقط.