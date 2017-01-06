القبض على تشكيل عصابى بالسويس يسرق سيارات النقل بالإكراه

السويس- سيد نون

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس بإشراف اللواء مصطفي مدير الأمن، من القبض على تشكيل عصابى مكون من 7 متهمين قاموا بسرقة سيارة نقل من طريق السويس – الإسماعلية بالإكراه.

كما تمكنت مباحث مديرية الأمن من ضبط 4 أسلحة نارية تم استخدامها فى الجريمة وضبط مبالغ مالية متحصلات السرقة.

كان اللواء مصطفي شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قسم شرطة الجناين بقيام مسلحين بسرقة سيارة نقل محملة مواد بناء بالإكراه.

وبتكشيل فريق بحث بقيادة العميد محمد والي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، تبين أن تشكيلا عصابيا مكون من 7 متهمين من بينهم متهمين سبق اتهامهم في قضايا سابقة قاموا بتنفيذ الجريمة وسرقة السيارة النقل وبيع مواد البناء بالقاهرة.

بقيام قوة أمنية بقيادة النقيب عبدالرحمن أبو الفضل، رئيس مباحث قسم الجناين، بتحديد مكان المتهمين، والقبض عليهم والأسلحة النارية، وعددها أربعة، المستخدمة فى الجريمة ومبالغ مالية.